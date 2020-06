Da Kabul in Italia, Alì Ehsani autore di “Stanotte guardiamo le stelle” e ” I ragazzi hanno grandi sogni”

Oltre lo Sguardo con Alì Ehsani, autore dei due libri “Stanotte guardiamo le stelle” e ” I ragazzi hanno grandi sogni”.

Alì ci racconta del suo viaggio travagliato durato 5 anni, partito dall’Afghanistan dopo che un missile ha distrutto la sua casa e ucciso la sua famiglia. Con suo fratello Mohamed, decidono di partire e compiere questo viaggio a piedi, passando per Pakistan, Iran, Turchia, Grecia per poi arrivare in Italia.