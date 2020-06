Il protagonista di oggi della diretta di Sport Magazine ci ha riportato ad un calcio fatto di sentimenti e di passione. Forse del tutto dimenticato oggi. Ma con Andrea Ardito, nove anni in azzurro, grande capitano ed oltre 200 presenze in maglia azzurra, ecco le frasi che non ti aspetti più: pochi giorni fa ha declinato l’invito di un gruppo imprenditoriale che cerca il rilancio del Varese nel mondo del calcio . “No grazie, ma non me la sento. Per rispetto verso il Como ed i suoi tifosi….”. Poco fa è stato lui e ribadire, assieme a Mario Molteni, questi concetti nella diretta di Sport Magazine, ricca anche di aneddoti e ricordi bellissimi.

