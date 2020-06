Riapre la sede del Museo d’arte della Svizzera italiana al LAC con il progetto fotografico “Lois Hechenblaikner. Ischgl and more. A pop-up project(ion)” in programma fino al 6 settembre 2020: una proiezione di immagini del fotografo austriaco Lois Hechenblaikner che documentano, con sguardo rigoroso, il lato meno noto e irriverente dell’omonima località alpina.

Dalle Alpi come luogo d’incontro sublime e meditativo con la natura, agli scatti dalla forte espressività di Lois Hechenblaikner, che mostrano una realtà ben diversa dalle consuete aspettative, legata al turismo sciistico di massa e alle conseguenti alterazioni, della natura e dell’uomo, che questo comporta.

Foto 4 di 4







Tema centrale del progetto pop-up, allestito al primo piano della sede del MASI al LAC, è la presentazione dell’ultima serie di scatti del fotografo austriaco dedicata alla località tirolese di Ischgl. Pubblicata a inizio giugno, in un volume edito da Steidl che ha riscosso grande successo, la raccolta di immagini documenta una delle mete sciistiche tra le più ambite.

Un comune di circa 1600 abitanti situato a 1400 metri sul versante Nord delle Alpi, che detiene un fatturato di 250 millioni di euro e ospita 1,4 milioni di pernottamenti annui. Non solo una località di vacanza ma, principalmente, destinazione per gli amanti dell’après-ski: concerti, vita notturna, eventi spesso “sopra le righe”, definiti dallo stesso Hechenblaikner Delirium Alpinum e che il marzo scorso hanno attirato l’attenzione dei media per aver trasformato Ischgl in uno dei principali focolai dell’infezione da Coronavirus in Europa.

Dalle fotografie proiettate a parete a coppie tematiche, risulta chiaro l’intento documentaristico delle stesse, avente come scopo la rappresentazione, senza filtri né (pre)giudizi, della realtà visibile negli scatti. L’intensa ed espressiva serie di oltre 200 immagini, raccolte in lunghi anni di studio, si può considerare una ricerca sociologica e fotografica della cultura degli eventi e del turismo di massa, che ha permesso a Hechenblaikner di offrire uno sguardo oggettivo sui meccanismi di una profittevole industria della mondanità.

Progetto fotografico

Lois Hechenblaikner

Ischgl and more

A pop-up project(ion)

Ingresso gratuito

dal 26 giugno al 6 settembre 2020

Orari

Martedì – domenica: 10:00 – 17:00

Lunedì chiuso (tranne festivi)

LAC Lugano Arte e Cultura

Piazza Bernardino Luini 6

Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

www.masilugano.ch

Lois Hechenblaikner nasce nel 1958 e cresce nel comune austriaco di Alpbachtal, in Tirolo, luogo in

cui tuttora risiede. L’opera fotografica di Hechenblaikner si focalizza sulla cultura degli eventi e sul

turismo di massa in varie località alpine: fenomeni che hanno immediate conseguenze sull’uomo e

sulla natura. Con pazienza e perseveranza, Hechenblaikner documenta tali realtà di festa, che negli

anni hanno trasformato comuni alpini in mete turistiche.

Le opere di Hechenblaikner sono state esposte in numerose mostre personali e di gruppo, tra

queste nel 2019 presso l’H2 – Zentrum für Gegenwartskunst di Augusta, al Kunsthaus Wien e al

Forum Fotographie Frankfurt. Il fotografo collabora da anni con la casa editrice Steidl con cui ha

pubblicato diversi libri: oltre a Ischgl (2020), Volksmusik (2019), Hinter den Bergen (2015) e Winter

Wonderland (2012).