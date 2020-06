Un grande compleanno in famiglia, tanti sorrisi e mille auguri per Paola Bianchi, che oggi a Mandello taglia il traguardo (e che traguardo!) dei 101 anni. Originaria di Tremezzo, dove è nata appunto il 28 giugno 1919, nonna Paola proviene da una famiglia numerosa (a comporla erano ben nove figli, tre dei quali tuttora in vita) di origini contadine.

Dopo aver lavorato come sarta in un negozio di Menaggio, conobbe Primo Flain, da lei sposato nell’ottobre 1946 dopo anni particolarmente difficili contrassegnati dal secondo conflitto mondiale e da carestie.

Dal matrimonio di Paola e Primo nacquero due figli, Rino e Meri. Nel ’48 la coppia si trasferì a Mandello, dove gestì per ben 17 anni il ristorante “La Rosalba” prima di lasciare il campo della ristorazione per abbracciare quello… cinematografico. Ai coniugi Flain fu affidata infatti per anni la conduzione del cinema “Capitol”, in rione Germanedo a Lecco.

Il 2003 è l’anno della morte di Primo. Un dolore grande, grandissimo per Paola, che tuttavia reagisce a quella perdita per lei così grave. E oggi eccola al traguardo dei 101 anni, festeggiati in salute e attorniata dai due figli, dal genero Renzo, dalla nuora Daniela, dagli adorati nipoti Umberto, Davide e Giorgio e dai pronipoti Chiara, Mattia, Federico e Francesca.

A tutti – non ultimo all’affezionata Maria, che la assiste amorevolmente – nonna Paola ha dispensato sorrisi. E regalato emozioni.

(foto e servizio con Claudio Bottagisi dal suo blog personale)