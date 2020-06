Kevin Lütolf, un “fisicaccio” sul lago di Como

Kevin Lütolf modello e attore svizzero si sta prendendo qualche giorno di vacanza al Mandarin Oriental di Blevio. Avviato ad una carriera da impiegato commerciale è stato scoperto per caso da un’agenzia di modelli e questo è sgato il suo colpo di fortuna. Come modello e influencer di successo, Kevin Lütolf vive lo stile di vita cosmopolita con anima e corpo. Nei suoi molteplici shooting e video come modello mostra sempre un sorriso franco e accattivante. Anche quando non è sulle passerelle ama le sfide continue. Ad esempio arrampicare, fare roccia, kickboxing, crossfit, parkour, snowboard, sci e downhill, l’importante è non annoiarsi mai.