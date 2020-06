In questa puntata di Into the Pink (in onda il sabato dalle 9 alle 10 e il giovedì dalle 16,30 alle 17,30) la Beuz e le Pinkies, in compagnia di Valerio, parleranno dei giochi d’infanzia quando ancora la tecnologia non sovrastava tutto.

Campana, biglie, il salto della corda, ma anche i Lego, Subbuteo e la Barbie.

A quali giochi eravate più legati?

Beh, intanto vi potete rinfrescare la memoria ascoltando qui il podcast