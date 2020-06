Grave incidente nella notte – poco prima delle 2 – a Bellagio frazione Guello, via Palaino. Per cause ancora da accertare una ragazza di 20 anni è caduta da un altezza di un paio di metri rimanendo ferita in modo serio. Per i soccorsi mobilitato anche l’elicottero del 118 che l’ha trasportata all’ospedale di Menaggio. Condizioni critiche dalle prime informazioni anche se non sarebbe in pericolo di vita. E’ in prognosi riservata. Le cause dell’accaduto non ancora chiarite.

E nella notte appena trascorsa anche due violente liti che hanno richiesto l’intervento del personale 118 in servizio. Alla 1 ad Olgiate, via Marconi, (con carabinieri sul posto) ed a Como alle 5 (via Leopardi) con la polizia a fare le verifiche dopo l’allarme lanciato da alcuni testimoni. In entrambi i casi, come conferma il personale 118, i coinvolti non sono stati ricoverati