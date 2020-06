Anche Nek si gode un po’ di lago

Una volta era via Veneto a Roma dove si appostavano i paparazzi a caccia di celebrità della “dolce vita”, poi la Sardegna della Costa Smeralda e le Toscana di Forte (dei Marmi), Cortina d’Ampezzo per la montagna, ma ora la metà più in voga tra i cosiddetti V.I.P. è il Lago di Como. E non occorrono nemmeno i paparazzi per scovare i personaggi noti nascosti in riservati hotel o ospiti di ville private, basta Instagram a svelarci chi si concede una vacanza sul nostro lago.

Nek, ad esempio, che posta due foto scattate al largo della villa Pliniana tra Torno e Faggeto. Filippo Neviani, Nek per chi lo segue da Laura non c’è in poi, è stato visto in città ieri, oggi invece si è dato all’abbronzatura con la moglie Patrizia.

Sull’altra sponda l’intera famiglia Ferragni, nonna Marina di Guardo, mamma Chiara con sorelle al seguito, Fedez e il figlioletto Leone, scorrazzano in Tremezzina. Belen Rodriguez, anche lei con parenti al seguito, se ne è appena andata dopo aver trascorso una settimana di vacanza, Elettra Lamborghini era qui in cerca di una location per il suo matrimonio e, da un giorno all’altro, potrebbe arrivare George Clooney nella sua Villa Oleandra di Laglio.