Le previsioni per il fine settimana di Meteorologia Comasca. Oggi (sabato) il cielo si presenterà generalmente poco nuvoloso. Isolati temporali o rovesci non sono esclusi tra Lario e Prealpi tra tardo pomeriggio e notte in locale sconfinamento verso la fascia pedemontana e di alta pianura.

Le temperature saranno comprese tra 27 gradi e 32 gradi.

Domani (domenica) il cielo rimarrà generalmente poco nuvoloso. Isolati rovesci o temporali non esclusi tra Lario e Prealpi.

I valori saranno compresi tra 16/21 gradi e 29/33 gradi.

Lunedì il cielo si presenterà poco nuvoloso con annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi.

Ad oggi non sono previsti fenomeni, ma l’evoluzione risulta ancora parzialmente incerta.

Le temperature saranno comprese tra 16/21 gradi e 29/33 gradi.