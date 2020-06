Un nuovo tassello nel rooster della San Bernardo – Cinelandia Pallacanestro Cantù: ingaggio, per i prossimi due anni, dell’ala-centro di formazione italiana Jordan Bayehe. Nato il 16 ottobre del 1999 a Yaoundè, a Camerun, Bayehe è reduce da una brillante stagione a Roseto, in Serie A2, in cui è messo in evidenza con 11.6 punti e 7.1 rimbalzi di media a partita, dimostrando di possedere anche una buona mano da oltre l’arco con il 43% da tre.

LA SCHEDA

204 centimetri per 94 chili, Bayehe è in grado di occupare indistintamente il ruolo di ala forte così come quello di centro. Atletismo ed esplosività sono le sue caratteristiche principali, che lo rende pericoloso sia in attacco sia in difesa. Il lungo di origine camerunense è inoltre un ottimo rimbalzista grazie a una spiccata agilità nel pitturato.

LA CARRIERA

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Stella Azzurra, Giordania ha fatto il suo esordio tra i senior proprio con la compagine nerostellata, partecipando al campionato di Serie B nell’annata 2017-’18, chiusa con 9.6 punti e 9.3 rimbalzi di media in 30 parti Giocate. L’anno seguente, Bayehe è salito di categoria, debuttando in A2 con la canotta dei Roseto Sharks. A sorprendere del camerunese, però, sono la sostanziale crescita e gli enormi progressi compiuti nella stagione successiva, in cui è passato da un fatturato di 1,8 punti e 1.4 rimbalzi di media ai già citati 11.6 punti e 7.1 rimbalzi del 2019-’20. Nell’ultimo campionato inoltre, Bayehe, che è stato schierato da titolare in tutti i ventisei incontri disputati, ha chiuso in “doppia doppia” in ben sette gare. Nel mese di dicembre, infine, è stato meritatamente eletto “Miglior Under 21” del torneo, grazie a una striscia di parti in cui ha sfiorato i 16 punti di media, a cui vanno aggiunti oltre 8 rimbalzi a sfida. Il lungo è stato inoltre protagonista di una prestazione spettacolare nel match del 7 dicembre contro l’Urania Milano, in cui ha fatto registrare 27 punti (11/17 al tiro) e 14 rimbalzi totali, per 35 di valutazione.

«Bayehe – commenta il direttore generale di Pallacanestro Cantù, Daniele Della Fiori – è un giocatore di grande energia e agonismo, che ha mostrato consistenti progressi nella sua esperienza in Serie A2. Riteniamo che Jordan abbia ancora notevoli limiti di miglioramento e per questo siamo felici di aver chiuso con lui un accordo biennale ».

«Dopo l’esperienza della stagione scorsa in Serie A2 – commenta Bayehe – non vedo l’ora di misurarmi con il livello del piano di sopra, in un campionato sicuramente più complesso e con maggiore fisicità. Con me in campo, entusiasmo ed energia non mancheranno mai. Darò tutto me stesso per farmi trovare sempre pronto »