Ricominciamo: The Art Company riapre la sede di via Borgovico

Molto di questa crisi ha a che fare con il tempo. Con il nostro modo di organizzare, di torcere, di subire il tempo. Siamo in balia di una forza microscopica che ha l’arroganza di decidere per noi.

Ci ritroviamo compressi e rabbiosi, come imbottigliati nel traffico, senza nessuno intorno. In questa stretta invisibile, vorremmo tornare alla normalità, sentiamo di averne il diritto.

D’un tratto la normalità è la cosa più sacra che abbiamo, non le avevamo mai dato questa importanza e se ci riflettiamo attentamente non sappiamo neanche bene che cos’è: è ciò che rivogliamo indietro.”da Nel contagio di Paolo Giordano – Einaudi 2020 Con le parole dello scrittore Paolo Giordano l’associazione culturale The Art Company si mette alle spalle il lockdown e i giorni terribili dell’emergenza sanitaria e ricomincia a pensare e parlare di Arte. “Stiamo lavorando alla programmazione di nuove iniziative che presto vi comunicheremo – fa sapere il comitato organizzatore dell’associazione che negli ultimi anni si è prodigata nel proporre, mostre, incontri, eventi artistici nella sede di via Borgovico 163 e in altri luoghi – Nel frattempo la nostra sede è aperta e vi invitiamo a venirci a trovare, sarà possibile sottoscrivere la tessera annuale a sostegno della nostra associazione per l’anno 2020″. Primo appuntamento è una visita guidata con la curatrice Nicoletta Ossana Cavadini, alla mostra Alberto Giacometti (1901-1966), Grafica al confine fra arte e pensiero aperta appena dopo il lockdown al m.a.x. museo di Chiasso. Il giorno stabilito è lunedì 13 luglio alle ore 17.30 (durata della visita 1,30h circa). L’iniziativa è riservata ai soci dell’associazione e a coloro che vogliono parteciparvi. La quota di partecipazione è di € 5,00 più la tessera associativa annuale . Il numero dei posti è limitato: è perciò obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 335 80 95 646 (Carlo) entro e non oltre il 10 luglio. Il costo della tessera è di € 20,00 all’anno, e la si può sottoscrivere direttamente in sede a Como, fissando un appuntamento a uno di questi numeri telefonici 031 576103 – 335 8095646 o con un bonifico bancario intestato a The Art Company Como, IBAN IT18H0335901600100000160299 con causale “Tessera associativa 2020”.