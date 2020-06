Grande paura nel pomeriggio in via Montello a Ponte Lambro. Sono stati infatti chiamati d’urgenza i soccorsi perché un bimbo di 2 anni è caduto dal tetto di un box. Secondo una prima ipotesi, il piccolo sarebbe riuscito a raggiungere la tettoia dal balcone di casa. Poi qualcosa è andato storto ed è finito sotto. Un paio di metri di caduta e grande apprensione, come detto

In posto, in codice rosso (massima urgenza), la Sos di Canzo, un’auto medica e l’elisoccorso. Fortunatamente la situazione è apparsa meno grave del previsto: il bimbo è stato portato in codice giallo dall’ambulanza all’ospedale. Non è stato necessario l’elicottero, poi rientrato alla base.