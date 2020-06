L’aiuto atteso e sperato c’è. Le telecamere della struttura che funzionano perfettamente e che avrebbero dato immagini precise agli uomini della Questura di Como in queste ore. In fase di valutazione. Ma la sensazione è che l’autore del raid vandalico all’interno del mercato coperto di Como (nella notte tra giovedì e venerdì) ha le ore contate. Gli uomini della polizia lo starebbero braccando da vicino forti di immagini importanti e che evidenzierebbero il suo coinvolgimento. Ovviamente indagine non ancora chiusa e dunque non si può andare oltre. Ma la richiesta di molti anche tra i nostri lettori – di identificare il colpevole – sta andando proprio in questa direzione.

Oggi (foto allegate) l’attività è ripartita pienamente in tutti i banchi presi di mira la scorsa notte. Danni riparati e di nuovo tutti al lavoro: dalla Via del Sale all’azienda Valtorta che hanno subito le conseguenze peggiori,.