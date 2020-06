Chiara, Fedez e Leone. I Ferragnez al completo primi ospiti del Grand Hotel Tremezzo

I primi a suonare il campanello della reception del Grand Hotel Tremezzo sono stati dei clienti affezionati, i Ferragnez. Arrivati poche ore dopo l’apertura ufficiale Chiara, Fedez e il piccolo Leone scelgono l’albergo sul lago di Como per farci un regalo, così scrive l’influencer sul suo profilo Instgram e giù subito mezzo milione di cuoricini e un migliaio di commenti. Ovunque vada la Ferragni lascia una scia di visualizzazioni da tutto il mondo.

In particolare il Grand Hotel Tremezzo è uno di quei posti che la famigliola visita con regolarità. Fedez e Chiara ci sono stati da fidanzati, nel 2019 con Leo piccolino e, di nuovo quest’anno. Proprio per queste ricorrenze la Ferragni ha voluto fare un giochino sul suo social postando la foto dello scorso anno e quella di quest’anno in cui la famiglia è nella stessa posa davanti a villa Sola Cabiati, la residenza 5 stelle lusso dell’hotel in Tremezzina. E’ passato un anno e il little Ferragni è cresciuto, la mamma è sempre più bella e il papà più tatuato.