Attori, autori, videomaker…i corsi estivi del TeatroGruppo Popolare

Per accompagnare l’uscita dalla “segregazione” dovuta al coronavirus sono in partenza le attività estive di TeatroGruppo Popolare progettate per la partecipazione della popolazione. Tre sono i nuovi corsi che si occuperanno della teatralità insita nei cantastorie, della scrittura di un radiodramma, dell’utilizzo della videoripresa per mettersi in gioco attraverso lo strumento telematico.

L’attore e il cantastorie – Tra le possibilità che avevano un tempo le storie per viaggiare e farsi conoscere nel mondo, c’era quella di camminare sulle spalle dei cantastorie. Andavano di paese in paese, di piazza in piazza a portare vicende lontane, finendo poi per farle riconoscere come proprie a tutti quelli che si accalcavano per ascoltarle. Il mestiere del cantastorie può essere oggi affrontato, per gioco e per esercizio recitativo, dagli attori o da chiunque voglia provare a raccontare con lo stile classico di chi ha ravvivato la fantasia del popolo per lungo tempo. Un modo divertente per essere attori, con la specificità tipica dell’affabulatore, un po’ ciarlatano, un po’ patetico e esagerato, ma che segna con il suo trascorrere di gente in gente il prototipo della vicinanza alle vicende umane.

6 incontri in sede in gruppi di cinque/sei persone. Il martedì dalle 18.30 alle 20.30 e eventuale altro giorno a settimana da definirsi all’avvio del corso.

Scrivere un radiodramma – In questo periodo in cui il corpo dell’attore è giocoforza sacrificato il radiodramma consente di poter raggiungere lo spettatore ancora in assoluta sicurezza, essendo un testo teatrale scritto per la radio e poter essere quindi diffuso in voce. Sono stati molti gli autori importanti che si sono cimentati con questo genere, da Samuel Beckett a Bertolt Brecht, da Massimo Bontempelli a Ottorino Respighi. Dopo averne affrontato brevemente le caratteristiche principali vogliamo giocare a scrivere insieme piccoli radiodrammi, per immaginarli recitati dagli attori che interpreteranno i personaggi nati dalla nostra penna.

6 incontri in sede e/o per videoconferenza in gruppi di cinque/sei persone. Il lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e eventuale altro giorno a settimana da definirsi all’avvio del corso.

Io ci metto la faccia – La voglia di comunicare è un bisogno primario dell’uomo, e i mezzi telematici odierni offrono a tutti la possibilità di poterlo fare raggiungendo un numero di persone fino a oggi inimmaginabile. Per farlo al meglio occorrono almeno due cose fondamentali: il contenuto della comunicazione, che possiamo immaginare sempre in forma di storie; e la capacità di farlo, che possiamo immaginare sempre sottoforma di divertimento, anche dovessimo raccontare vicende profonde e intense. E allora cerchiamo insieme cosa e come dirlo, imparando anche a VIDEOriprendersi e creare VIDEO personalizzati da postare sui social o condividere tra amici.

6 incontri individuali di una ora l’uno. Giorno e orario da concordare in fase di iscrizione.

Gli incontri in sede si terranno presso la Piccola Accademia di via Castellini 7, a Como.

Informazioni e iscrizioni: info@teatrogruppopopolare.it o 3476196431