“È semplicemente inaccettabile l’atto vandalico di cui è stato vittima il mercato coperto di Como. O siamo di fronte a persone che cercavano cibo, ma ci sembra che in città sia allestito un efficiente servizio che provvede a fornire di un pasto tutti, oppure siamo di fronte a gente esasperata dalla situazione di difficoltà abitativa e sociale in cui versa. In ogni caso chiediamo al Comune di Como e alle forze dell’ordine di predisporre un adeguato servizio di vigilanza a tutela delle imprese e dei lavoratori del mercato coperto, che sono già stati (come tutti) pesantemente colpiti dai danni derivanti dalle misure per il contenimento del Coronavirus e non meritano certo di vedersi aggiungere ulteriori danni gratuiti e senza alcuna giustificazione”.

