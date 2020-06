Tanta voglia di tornare ad allenare in palestra. Dopo la fine del campionato per l’emergenza Covid 19, Cesare Pancotto guarda avanti e pensa già alla ripresa ad agosto (se non ci saranno contrattempi). Una squadra, la sua Pallacanestro Cantù, ancora da formnare e definire. Per ora le certezze sono Donte Thomas e gli italiani La Torre, Pecchia e Procida. Oltre a lui che si dichiara innamorato di Cantù, della sua storia e della sua maglia. Obiettivo anche per il nuovo campionato trovare il feeling con i tifosi – mai smarrito – e quella “canturinità” che Cesare predica da sempre. E che, poi, è il vero valore aggiunto di questo gruppo affidato a lui.

La nostra diretta Facebook (video sopra) di ieri sera. Pancotto collegato via Skype dalla sua casa nelle marche a Porto San Giorgio dove ogni giorno si sente – anche più volte – con il Ds Della Fiori.