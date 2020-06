Che il lago di Como sia famoso nel mondo è un dato acclarato. Ma che in soli 5 giorni, da lunedì mattina ad oggi, un solo video abbia fatto il giro del mondo superando il mezzo milione di visualizzazioni e condivisioni è sicuramente un record. Stiamo parlando del flash mob realizzato dalla Camera di Commercio Como-Lecco per conto della cabina di regia per il rilancio di turismo e cultura che riunisce le istituzioni delle due province (capoluoghi, province, il distretto turistico del centro lago) in collaborazione con le autorità di bacino del Lario e del Ceresio. Lo scopo istituzionale e non commerciale e la regia di un ente sovra territoriale come CCIAA hanno reso credibile e dato reputazione al progetto del flash mob consentendo di avere in meno di una settimana 30 adesioni dagli enti locali che a loro volta hanno coinvolto associazioni e enti culturali locali dediti a turismo e cultura. Attori protagonisti del racconto delle loro comunità.

“Il video sta suscitando emozione tra chi lo guarda e lo dicono le migliaia di commenti postati. Molti anche dall’estero. Era ed è il nostro obiettivo e lo sarà anche per le future azioni del progetto di marketing territoriale che prevede il lancio di un unico calendario di eventi fino a dicembre e la campagna Torna a trovarci a cui hanno già aderito 80 strutture ricettive”, commenta Giuseppe Rasella, chiamato dalla giunta camerale a sovrintendere l’intera operazione. “Un successo che nasce dalla cooperazione tra enti locali, associazioni culturali, privati, tutti uniti insieme per un unico scopo – spiega l’assessore al turismo e alla cultura del Comune di Como, Carola Gentilini – che è quello di rilanciare il territorio ma collaborando in un unico sistema”. Per la precisione 565.206 sono le visualizzazioni del video #lakecomorestarts alle 12 di oggi, 26 giugno, a poco meno di 100 ore dalla sua comparsa sul web. Il dato non tiene conto delle condivisioni private che si stimano in almeno un altro 30% di diffusione avvicinando così sempre di più il dato al milione di visualizzazioni, obiettivo possibile entro la fine del mese. Mai un contenuto istituzionale prodotto dal territorio ha raggiunto un simile risultato e per di più in così poco tempo. Un successo ottenuto attivando un vero e proprio ecosistema digitale, un metodo che rispecchia il sistema collaborativo usato per strutturare e gestire l’intero progetto ed ereditato dall’esperienza coordinata da CCIAA del PIC, il distretto della cultura, per ora in attesa di valutazione da parte di Regione, ma attivo fin da subito per volere della stessa Camera.

L’ecosistema digitale diffonde i contenuti dai principali siti e canali social territoriali di destinazione turistica (www.in-lombardia.it – Regione Lombardia; www.montagnelagodicomo.it – Valsassina; www.lakecomo.is – Lariofiere – Province di Como e Lecco; www.visitcomo.eu – Comune di Como; www.mylakecomo.it – Distretto del turismo centro lago di Como; www.northlakecomo.net – alto lago di Como); dai siti istituzionali degli enti locali (circa una quindicina), dai siti e dai canali social dei partecipanti al flash mob (circa una ventina) e dalle testate giornalistiche soprattutto del settore turistico (circa una decina). Ma il video è stato chiesto e notiziato anche dalla TV israeliana e dalla BBC londinese. In tutto un universo di oltre 40 canali web (tra siti e social) grazie ai quali Lariofiere e Camera hanno potuto coordinare la campagna di comunicazione.