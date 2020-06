LakeComo Music Festival: l’esperienza del bagno di gong con Sara Usai

Per il LakeComo International Music Festival, domenica 28 giugno, la musica vibra con il benessere nel Gong Garden di Sara Usai & Holistic Sound Project.

La bella cornice di Villa Parravicini Revel, ospiterà il bagno di gong, un’antica forma di meditazione con il suono, che unisce gong e altri strumenti: conchiglie, Shruti box, arpa di cristallo, ecc. I suoni creati producono molte frequenze tra i 4 e 14 Hz che riequilibrano le onde cerebrali, mentre l’intensità delle vibrazioni dona la sensazione di essere immersi nel suono come nell’acqua. Il percorso si svolge in forma di concerto e ricalca quelli che sono dei ritmi corporei naturali, facendo dimenticare il senso del tempo ai partecipanti.

Questo evento è assolutamente esperienziale e unico nel suo genere, grazie anche al luogo in cui è previsto il suo svolgimento: il giardino di Villa Parravicini-Revel. Affacciata sul lungolago di Como tra l’hangar e Villa Olmo, la villa è proprietà privata, ma verrà appositamente aperta per l’occasione e i partecipanti potranno godere in un contesto unico di questa esperienza sonora, che regalerà benessere ed energia anche per vari giorni dopo la serata.

Il concerto al tramonto si svolgerà in giardino alla luce di candele. Verrà allestito un kit materassino e un cuscino per ogni partecipante seguendo i distanziamenti, chi lo desiderà può portare cuscini aggiuntivi o una coperta.



Holistic Sound Project è un progetto olistico legato al suono fondato da Floraleda Sacchi. Numerosi musicisti interessati all’utilizzo del suono a fini terapeutici collaborano al progetto. Tutti hanno importanti carriere musicali, ma sono anche allievi di master internazionali ed esperti in varie discipline olistiche. Il progetto ha proposto numerosi eventi in Italia e organizza regolarmente bagni di gong, incontri e conferenze legati a suono, benessere e salute.

Sara Usai, Advanced Gong Master, Vocal Coach, Musicista

Autrice e cantante per la versione musicale del Saluto Universale dei suonatori di Gong “The Universal Greeting”, tra i suonatori che hanno permesso il raggiungimento del Guinnes World Record dei Gong, svoltosi a Londra nel 2018.

E’ stata parte del Team di Formatori presso l’International Gong Master Training 2018 e 2019 organizzato da Gongplanet.

Speaker presso il convegno sulla voce “VOCE PURA 2018”, trattando il tema del Canto e Meditazione.

Allieva dei Master Gong Christof Bernard di Gong Planet, Aidan McIntyre e del Grand Master Gong Don Conreaux, ho studiato l’arte dell’utilizzo delle Campane Tibetane con il Maestro tibetano Thonla Sonam.

Vocal Coach, Associate Member di IVTOM (International Voice Teacher of Mix), collaboratrice del Maestro Andrea Tosoni (Vocessenza)

Ha studiato anche canto armonico con la meravigliosa Anna Maria Hefele.

In caso di maltempo il concerto sarà rimandato.

INGRESSO GRATUITO CON REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA.

SI ACCEDE ALLA VILLA DAL CANCELLO SUL LUNGOLAGO (PASSEGGIATA VILLA OLMO).

Apertura ingresso alle 18.00. La porta sarà chiusa rigorosamente alle 18:30 per non disturbare e interrompere l’esperienza di chi partecipa.

Il bagno sonoro dura 1 ora.

Registrati direttamente qui

.