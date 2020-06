Il post Covid nel settore dell’abbigliamento di Como. Ne abbiamo parlato oggi con il presidente di Federmoda Como Marco Cassina (Confcommercio) per capire a che punto è la ripresa in attesa dei saldi (che scattano il 1° agosto e non a luglio come del resto in tutta Italia). Andamento lento anche se il ritorno dei clienti svizzeri è indubbiamente un buonissimo segnale. Ora si aspettano gli stranieri. A luglio, però, attenzione verso i clienti ai massimi livelli:”Voi entrate in negozio e chiedere, chiedete, chiedete….Noi vi daremo le attenzioni che meritate“.

Foto 3 di 3