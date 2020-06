Un modo concreto e tangibile di dire grazie a chi – per i mesi scorsi – si è preso cura delle persone in grave difficoltà perchè colpite dal Covid. Alessandra (con le sue collaboratrici Ileana e Simona) ha deciso di fare qualcosa per medici, infermieri e personale sanitario in generale che in questi ultimi mesi è stato in prima fila: un trattamento (a scelta) gratuito per chi vuole andare al suo centro estetico a Solzago di Tavernerio. Qui la nostra diretta ed il suo racconto di qualcosa di davvero concreto per chi ha lottato contro questo brutto virus. Un modo semplice, se volete, ma davvero ben gradito da molti di loro.

Foto 3 di 3





Il dolce regalo di Alessandra e delle sue collaboratrici vale per tutto il personale sanitario della provincia di Como: non solo ospedali, ma anche Rosa. Nella diretta le modalità per poter usufruire.