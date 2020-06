Grande mobilitazione nel pomeriggio a Griante, vicino alla chiesa San Martino, per i soccorsi ad una 20enne escursionista caduta per cause da accertare in un dirupo. I pompieri di Menaggio, assieme ai colleghi del Saf di Como ed ai tecnici del Soccorso alpino, hanno provveduto a recuperarla ed a consegnarla ai sanitari del 118. Una volta stabilizzata la giovane è stata portata in elicottero al Niguarda di Milano. E’ in condizioni molto critiche