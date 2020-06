George in arrivo a Laglio? Il sindaco Pozzi sembra sicuro di si

Sembra che quest’anno sarà una gran stagione per l’olio di Laglio, lo ha scritto il sindaco del paese sul lago di Como Roberto Pozzi, che ha poi proseguito il suo post dedicando un pensiero al suo concittadino George Clooney, lagliese per i giorni delle vacanze a Villa Oleandra: “Anche George, noto buongustaio, dato in arrivo con family al seguito, ne potrà gustare.” scrive Pozzi riferendosi alla spremitura delle olive raccolte sui declivi alle spalle del paese che dal 2016 vengono conferite direttamente al frantoio comunale nell’ambito del progetto l’Oli de Lai.

Le parole del sindaco di Laglio, di solito ben informato sui movimenti di Villa Olendra, lasciano presumere all’imminente arrivo del padrone di casa. Nonostante la pandemia e i rumors che continuano a rincorrersi riguardo al possibile divorzio tra l’attore americano e la moglie Amal Alamuddin, George Clooney non rinuncerà alle vacanze in Italia.