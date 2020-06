Estate sicura, a Sanremo vacanze sportive per tutta la famiglia

La straordinaria varietà del territorio e il particolare clima mite costituiscono la ricchezza di Sanremo, facendone a tutti gli effetti una perfetta destinazione per una vacanza sportiva per tutta la famiglia.

Qui mare, paesaggio ed entroterra si fondono in un grande museo en plein air, dove è possibile intraprendere percorsi di sicuro fascino e approfondire la conoscenza della città e delle sue caratteristiche in completa sicurezza. Nel pieno rispetto dei protocolli emessi dal Governo, Sanremo ha infatti adottato tutte le misure di prevenzione per garantire un’estate sicura senza rinunciare a bellezza, divertimento e relax.

E se Sanremo è da sempre mare, monti, sport e natura, tutto potrà essere vissuto in un raggio di pochissimi chilometri. Per chi è alla ricerca di un tuffo nel verde lontano dalla folla, accanto agli sport tradizionali, a Sanremo sono cresciute diverse discipline legate all’outdoor che trovano le principali attrattive nel mare, nella pista ciclopedonale e nel ricco entroterra boschivo come San Romolo e Monte Bignone: un segmento che negli ultimi anni ha richiamato un pubblico sempre più ampio

Da qui, il forte connubio di sport e turismo capace di porre la città sotto i riflettori anche internazionali grazie ad un caleidoscopio di attività: dal mondo dei motori al grande ciclismo, dal golf all’ippica, dalle discipline acquatiche al baseball, senza dimenticare calcio, atletica leggera, volley, basket, arti marziali, tennis e altro ancora.

Sanremo ha tutte le potenzialità per offrire una scelta sempre più ampia di esperienze e opportunità da vivere che si possono concretizzare in avventure sportive davvero uniche e affascinanti, tanto per i più grandi che per i più piccoli.

Perché Sanremo è anche turismo sportivo, naturalistico, ambientale, da vivere in solitaria, con tutta la famiglia e anche con gli amici ma sempre nel pieno rispetto della normativa sanitaria vigente.

Prenotate il vostro soggiorno nella città dei fiori, non vi deluderà!