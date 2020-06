Voci dalla quarantena – un podcast nato durante il lockdown

Un gruppo di ragazzi coinvolti in progetti di volontariato o impegnati nel servizio civile incrocia la quarantena da Covid-19 e la sospensione di tutte le attività.

Il loro incontro on line, pretesto per proseguire un percorso bruscamente interrotto, diventa la traccia per un podcast a memoria di come sia stato possibile costruire nuove relazioni on line.

Lo scambio di esperienze, impressioni, reazioni è l’inizio di un modo nuovo di condividere e sentirsi vicini. Sono: Tommy, Chiara, Max, Alex, Federico, Simone, Moustafà.