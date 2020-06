Una trattoria che ha sfornato piatti per tre generazioni. Dal nonno al padre per arrivare a loro ed ai tre figli, tutti con una strada differente. “Ma li capisco, qui è dura.,…” spiega il simpatico Oreste. Oggi CiaoComo ha fatto visita allo storico “Oreste” (anche albergo) a Dizzasco, primo paese della Valle d’Intelvi. Qui i due titolari (Oreste appunto e la moglie Paola) hanno deciso di smettere dopo 45 anni di cucina e prelibatezze. Uno stop non facile, ma arrivato anche per la stanchezza. La nuova proprietà sta già sistemando la trattoria che è all’inizio del piccolo paese della Valle, inaugurazione possibile ai primi di agosto. Oreste e Paola, intanto, sin godono la meritata pensione tra aneddoti e simpatia. Ecco la nostra presa diretta di oggi