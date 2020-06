Musica: we are back in Officina – take two

Dopo il successo dei primi concerti del 19 e 20 giugno, l’Officina della Musica di Como – locale ormai molto conosciuto nel panorama musicale comasco – torna anche per questo weekend con altre due serate d‘eccezione: venerdì 26 giugno, con l’evento Alfredo Scogna in concert, propone il ritorno della musica d’autore.

Autore, Alfredo Scogna che, nonostante si sia avvicinato alla musica con lo studio del pianoforte, è con voce e chitarra che cattura il suo pubblico, attraverso la proposta di canzoni dalle sonorità creative e molto apprezzate. Decisivo il suo incontro con il grande cantautore Ivan Graziani, con il quale è stato in stretti rapporti per oltre due anni, e anche con autori di rilievo della musica italiana quali Giò Di Tonno, Mario Lavezzi, Danilo Amerio, oltre ad aver collaborato con Bigazzi. Il programma della serata prevede, oltre alle canzoni vecchie e nuove di Scogna, le interpretazioni di gemme musicali di Fossati, De Gregori, Ivan Graziani, Bertoli, Bennato, Cocciante, Ron, Lucio Dalla e altri ancora.

Da non perdere le canzoni in dialetto abruzzese su testo del poeta senza lettera Modesto Della Porta.

Per sabato 27 giugno l’evento Fried Chicken Wings on Blues concert At officina porterà invece nel locale di via Giulini 14 un repertorio che spazia dal rock, blues, swing fino al country con un largo spazio all’improvvisazione. I musicisti sul palco saranno: Marco Porritiello alla batteria, Massimo Cappelletti alla voce, Giovanni Romanini al basso, Andrea Ragona alle tastiere e Francesco Mele alla chitarra.

Le serate avranno gli ormai conosciuti vincoli di svolgimento, pertanto si consiglia la prenotazione con un certo anticipo e di arrivare sul posto per le 20.30 per meglio organizzare gli ingressi; i posti (obbligatoriamente a sedere) saranno dimezzati e il servizio bar sarà garantito al tavolo.

Costo ingresso 10,00 eur

Info e prenotazioni

info@notasunota.it

tel: 3492803945