Si riparte dopo il lungo periodo di chiusura per l’emergenza sanitaria. Arrivano i primi turisti (italiani più che stranieri) anche in centro lago e da venerdì si rimette in moto il Grand Hotel di Tremezzo. La nostra visita in anteprima alla zona del beach con il direttore che ci ha portato a visitare la spiaggia e la bellissima piscina galleggiante sul lago. Ecco la nostra presa diretta.

