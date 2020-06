I tifosi lariani sono allertati: dai ieri pomeriggio tornano in vendita le divise ufficiali del Como 1907 presso la sede di Viale Sinigaglia 2. Sarà possibile acquistare la maglia prenotandola via mail all’indirizzo segreteria@como1907.net (oppure telefonando al numero 031574425) per poi ritirarla sempre su appuntamento. Il prezzo è di 40 euro per la divisa base e 45 euro con la personalizzazione di nome e numero. Per ogni divisa venduta la società devolverà 5 euro in beneficenza alla Croce Rossa di Como.

