Dalle esibizioni di freestyle con la moto da cross a quelle – meno spericolate, ma ugualmente belle – con i ragazzi disabili sulla sua moto. Vanni Oddera, un autentico personaggio nel mondo delle due ruote. Non solo campione della sua disciplina – con evoluzioni da sempre mozzafiato – ma anche uomo estroso e al servizio dei meno fortunati. Spiega tutto lui in questi due video allegati. E Vanni, campione dal grande cuore, domani sarà nel nostro territorio per regalare sorridi ed emozioni ai ragazzi con disabilità. E che lui, con grande entusiasmo, porta sulla sua moto per qualche giro fuori da casa.

Foto 2 di 2



Vanni sarà in città domattina ed in Valle d’Intelvi nel pomeriggio.