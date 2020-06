Ogni cosa è buona per metterla sul piano politico. Dalla raccolta firme della Lega contro il dormitorio a Como per i senza tetto, ai sei senza fissa dimora diventati positivi al Covid19, ma tutti senza sintomi. E tutti da ieri ospitati nella struttura di Asst lariana di via Cadorna a Como tra proteste e dubbi dei residenti. Ma per loro zero possibilità di uscire visto che il protocollo della quarantena è rigido e senza deroghe. Nessuno di ,loro ha sintomi tali da richiedere un trattamento in ospedale per ora. Tutti fanno riferimento all’Ozanam dove sono stati di recenti e dove – dopo la scoperta della positività – sono scattati gli accertamenti su tutto il personale sanitario e non che gravita attorno alla struttura. Qui la nostra presa diretta del pomeriggio.

A margine va registrata la protesta del gruppo di Civitas in consiglio comunale con una nota – diffusa dal portavoce Luca Venneri – in cui si critica il modo di gestire questa situazione da parte del Comune di Como e si chiedono le dimissioni di sindaco ed assessore ai servizi sociali (Corengia)