Infortunio sul lavoro – per fortuna non grave anche se con grande spavento – in mattinata in uno scantinato di via Natta a Como, ad un passo da piazza San Fedele. Due operai impegnati in alcune operazioni di sistemazione hanno tagliato un tubo sbagliato: all’interno c’era la correntre. Piccola esplosione, una classica “fiammata” come l’hanno definita i pompieri, subito sul posto con la polizia. E’ saltata la corrente, un operaio leggermente ustionato a spalla e volto e portato in ospedale. Non è grave, la nostra presa diretta.

Foto 3 di 3





Strada a lungo bloccata per le operazioni di sistemazione: i tecnici Enel hanno ripristinato la corrente.