Bentornato cinema! Le rassegna all’aperto firmate dal Gloria

Bentornato cinema! Il titolo già ti predispone ad aprire le braccia come per riabbracciare un vecchio e caro amico che torna dall’esilio. Caro cinema, ci siamo saziati in abbondanza durante il lockdown, e ancora adesso, di un surrogato, ma non è la stessa cosa. Quando si fa buio intorno e il grande schermo si illumina inizia la magia, senza avanti veloce, senza metti pausa che continuo domani e scelti per te o potrebbe piacerti. Quello che mi piace è che il suono mi stordisca, lo schermo mi risucchi e questo succede quando guardi un film al cinema.

Al momento nessuna sala cinematografica in provincia di Como ha riaperto i battenti, ma il Gloria sta per uscire, come tutte le estati, e portare il cinema sotto le stelle. “E’ stata complicata, ma siamo pronti per una estate di cinema all’aperto fatto di tanti piccoli eventi diffusi sul territorio, il modo migliore per rincontrarci e riavvicinarci al cinema e al suo fascino – dicono quelli del Circolo Arci Xanadù che fanno funzionare la macchina da proiezione. – La prima notizia è che 35mm sotto il cielo si farà. Non sarà in piazza Martinelli, perché il Comune non ce la concede; e ci dispiace perché la piccola arena di piazza Martinelli era un vero gioiellino incastonato nella città murata. Ma ci è stata prospettata un’alternativa, che è un luogo altrettanto accogliente sempre nel centro di Como e l’abbiamo accettata volentieri; ora siamo in attesa che da parte del Comune si concretizzi la disponibilità del luogo che sveleremo a giorni. Lo spazio è un po’ più piccolo e con il distanziamento fisico ci permetterà di ospitare 85 persone a serata. Per questo motivo alla programmazione solita del mercoledì e giovedì affiancheremo anche il venerdì. Contiamo di partire l’8 luglio con “Parasite”.

Tra l’altro il film coreano diretto da Bong Joon-ho sarebbe, quasi certamente, stato il titolo conclusivo della rassegna i Lunedì del Cinema, interrotta a febbraio, perciò si riparte da lì : “Vogliamo partire con un appuntamento simbolico. Pensiamo che il nuovo inizio debba partire dal Gloria e vi proponiamo un appuntamento che vuole essere un vero e proprio momento di reincontro. L’1, 2 e 3 luglio ci sarà Il Cinema in cortile. Nel cortile del Gloria, appositamente allestito, proietteremo tre film cult: The Blues Brothers (1 luglio), I Vitelloni (2 luglio) e Fa’ La Cosa Giusta (3 luglio). Benché la sala sia perfettamente agibile e sanificata, abbiamo preferito starcene per il momento all’aperto e sperimentare un possibile utilizzo creativo del cortile del cinema, che ha pur sempre la grandezza di una piccola piazza”.

La disponibilità è di 60 posti a sera per cui sarà necessaria la prenotazione, si può farlo già adesso cliccando QUI. E’ possibile prenotare in uno solo giorno dei tre previsti e per un massimo di due posti. Il prezzo del biglietto è di 4 euro e l’ingresso è riservato ai soci Arci. In caso di pioggia la proiezione si terrà all’interno del cinema.

Ci sono poi altre occasioni di cinema proposte dal Circolo Arci Xanadù nell’estate comasca, Schermi d’Ate a Villa del Grumello e la rassegna itinerante: “Dopo l’ottimo risultato dello scorso anno, riproponiamo “Schermi d’arte”, la rassegna di 4 film dedicati all’arte e a personaggi dell’arte, organizzata in collaborazione con l’Associazione Villa del Grumello che ringraziamo per l’ospitalità e per la possibilità che ci viene offerta di proiettare in quello splendido scenario che è Villa del Grumello. Saranno quattro domeniche: il 26 luglio e poi il 2, il 9 e il 16 agosto. “Tra la luna e le stelle”, la storica rassegna cinematografica itinerante continua il suo cammino. Anche quest’anno saremo sulla Tremezzina tutti i martedì a partire dal 7 luglio, e poi a Canzo, a Lipomo, a Montano Lucino e Vertemate”.

Dunque bentornato cinema, mancano ancora i titoli che vedremo nei prossimi mesi, ma tra pochi giorni vi forniremo il programma completo.

Intanto non scordiamoci che il Gloria sta portando avanti la raccolta fondi per l’acquisizione dell’immobile di via Varesina, in empi di dichiarazione dei redditi basta una firma per dare una mano destinando il vostro 5×1000