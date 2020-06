Autopompa Bimodale dei Vigili del Fuoco di Como: prove tecniche di “locomozione”

Oggi, in sordina, su un binario di servizio della stazione San Giovanni, è comparsa la nuova autopompa “bimodale” in dotazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como.

Si tratta, come anticipato la scorsa settimana, di un mezzo antincendi in grado di viaggiare sia su gomma strada che su ferrovia. L’automezzo oltre alla funzione antincendio è in grado di svolgere qualunque altro tipo di intervento grazie ad una dotazione tecnica analoga a quelle puramente stradali. Quindi può operare un caso di incidenti ferroviari di qualunque tipo. Una sicurezza in più per chi viaggia su rotaia nel nostro territorio.

Stamattina è stata vista effettuale alcune manovre di base, dopo essersi posizionata sul binario ha fatto scendere le 4 ruote di acciaio e fare prove di movimento per alcune centinaia di metri avanti e indietro per poi riabbassarsi sulle gomme ed uscire dalla sede ferroviaria.

Sicuramente di una prova generale propedeutica alla successiva fase di formazione e abilitazione alla guida degli autisti del comando.

Va detto che questa particolarissima APS è l’unica presente in Regione Lombardia ed è stata assegnata a Como per garantire, in particolare, la sicurezza nella galleria di Monte Olimpino che misura oltre 7 Km.