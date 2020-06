Merito della tenacia e della caparbietà di Ada Orsatti, presidente e fondatrice comasca di Aila (Associazione italiana lotta agli abusi). Lei che ha voluto il parco, lei che rimasta senza vista per un incidente stradale si batte ogni giorni per i diritti di chi non può dire la sua. Spesso bloccato da una carrozzina o da altri ostacoli. E così Ada, albiolese Doc, ci ha voluto far conoscere il primo percorso sensoriale della provincia di Como: è proprio ad Albiolo, all’esterno del Comune. Qui anche il sindaco Rodolfo Civelli e diversi amici di Ada oggi ci hanno spiegato e mostrato la bella (e piacevole) novità per aiutare chi è cieco come Ada. Poi un aiuto per lei anche da una azienda canturina che produce mascherine: una cospicua donazione per Aila ed il suo staff.

