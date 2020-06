La protesta dei commercianti che sono in via Muggiò in questi giorni di lavori post-Covid. Per loro è un danno rilevante la chiusura della strada subito dopo una ripartenza non facile. E così ecco le loro voci con una richiesta a Comune ed azienda interessata a questo intervento sulla strada: certezza e chiarezza per avvisare i clienti, drasticamente scesi di numero. Tanto che alcuni di loro – tranne la farmacia – hanno deciso di chiudere al pomeriggio per mancanza di persone in zona.