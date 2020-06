A Lugano prosegue l’intenso cartellone di LongLake che questa settimana propone, fra i numerosi appuntamenti interamente gratuiti, un weekend di concerti firmati da Blues to Bop e l’inizio degli incontri al Boschetto del Parco Ciani.

Piazza Manzoni si conferma cuore musicale di Lugano durante LongLake e in questo fine settimana vi troverà spazio una programmazione curata da Blues to Bop. Il più antico festival blues in Svizzera, pur non avendo quest’anno il suo svolgimento tradizionale di fine agosto, prosegue il suo viaggio fra i variegati registri della musica blues firmando quattro concerti, a cui si seguiranno altri appuntamenti nel corso dell’estate. Ad aprire le danze saranno i The TWO, che giovedì 25 (ore 20:30) proporranno la loro musica che ha origine nel delta blues e nel blues creolo delle Mauritius. Venerdì 26 alle 21:30 sarà la volta del chitarrista Dominic Schoemaker, uno dei giovani più promettenti della scena blues elvetica.

Fresca di nomination agli Swiss Blues Award, Lilly Martin porterà il suo carisma in Piazza Manzoni sabato 27 (ore 21:30), lei che a Lugano aveva già lasciato il segno nel 2014 sui palchi proprio di Blues to Bop. Il fine settimana a tinte blues si concluderà domenica (ore 20:30) con il chitarrista e cantautore elvetico Richard Koechli, protagonista della scena roots e vincitore dello Swiss Blues Award nel 2013.

Sempre domenica ma alle 10:30 al Boschetto del Parco Ciani vi sarà una matinée con protagoniste le chitarre del Duo Katsumi Nagaoka – Giorgio Borsani, che propone un repertorio che spazia dal barocco al romantico per poi affacciarsi nel XX secolo con musica di derivazione europea, sudamericana e orientale. Alla Chiesa Santa Maria degli Angioli (ore 16:00), appuntamento con i Concerti Spirituali. Felix Vogelsang al violoncello e Giulio Mercati al clavicembalo ci proporranno sonate di Vivaldi e Bach.

Ricordiamo che per la maggior parte degli appuntamenti in programma l’accesso sarà libero ma il distanziamento verrà costantemente garantito mantenendo 1,5 metri di distanza tra i posti a sedere.

