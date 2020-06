Sephora apre a Como, 250mq dedicati alla bellezza in via Luini

Sephora aggiunge un indirizzo alle beauty destination italiane: nel centro storico della cittadina lacustre, nella via dello shopping per eccellenza, aprirà le porte il prossimo 25 giugno il nuovo store, che vedrà applicate tutte le misure di sicurezza necessarie ad accogliere i clienti nelle migliori condizioni, preservando la salute di tutti e offrendo nuovi servizi.

Lo spazio si estende su 250mq dedicati interamente alla bellezza e studiati per regalare una shopping experience coinvolgente e indimenticabile; caratterizzato da aree ben individuabili e accoglienti che guidano alla lettura del prodotto, il Beauty Store Sephora è la perfetta sintesi tra spirito innovatore e riconoscibilità del brand.

I punti di forza dei concept store Sephora? Una gestione della relazione cliente unica e differenziante, un legame indissolubile tra l’e-commerce e il negozio fisico, un nuovo spazio di servizi fisici e digitali che interagiscono massimizzando l’esperienza in store. E ancora, un percorso cliente d’impatto, un’offerta prodotto ampia e ricercata, in linea con le nuove tendenze: colore, entusiasmo, sperimentazione… tutto questo e molto altro, solo da Sephora!

Anche se al momento i servizi del Beauty Hub e dello Skincare Hub presenti in store sono sospesi, Sephora ha pensato a nuovi modi di giocare e sperimentare: i servizi make-up in mirroring permetteranno di vivere “live” un vero e proprio beauty tutorial. I consulenti si posizioneranno ad un 1 metro di distanza dal cliente mostrando l’applicazione su di sé guidando passo per passo. Ma non è finita qui: per una sessione ancora più personalizzata potrai prenotare il servizio Beauty Call su sephora.it, una consulenza di bellezza telefonica gratuita con i migliori Beauty Expert Sephora.

Tra i servizi è disponibile anche il famoso Brow Bar di Benefit: i brow artist dedicheranno ai clienti una consulenza personalizzata e una mappatura delle sopracciglia, per individuare la forma perfetta che si addice al loro viso con tutte le misure necessarie per garantire la tua sicurezza. I Brow Artist si prenderanno cura delle tue sopracciglia indossando mascherina, visiera guanti protettivi e igienizzando la postazione prima del servizio.

Essendo il legame indissolubile tra i diversi canali online e offline sarà disponibile anche nel beauty store di via Luini il nuovo servizio Click and Collect DRIVE che permette ai clienti di acquistare online su Sephora.it e di ritirare gratuitamente l’ordine 2 ore dopo in store all’ingresso, senza doversi recare alle casse.

Il lavoro di scouting non si è fermato e, anche nello store di Como, Sephora offre una vasta selezione di brand esclusivi e altamente performanti in grado di soddisfare la voglia di qualità, originalità, esclusività e innovazione che stravolgono i canoni dei rituali beauty.

Sarà possibile trovare le migliori marche di Skincare come Laneige, brand che ha fatto della Water Science una filosofia, OleHenriksen, il brand che trasforma lo skincare in divertimento, Dr Jart, amato dalle grandi appassionate di Korean skincare, e Fresh, il brand nato negli Stati Uniti che combina potenti ingredienti naturali, rituali antichi e scienza moderna.

Le appassionate di makeup impazziranno per lo street style di Fenty Beauty by Rihanna, i pack girly di Too Faced, il design di Kat Von D Beauty, l’eleganza di Nars, le palette di Huda Beauty, le proposte professionali di Anastasia Beverly Hills e le novità di Natasha Denona.

Immancabili i prodotti Sephora Collection che nascono da un attento studio da parte del brand di nuovi trend prodotto e sono caratterizzati da un design giovane e accattivante. La cliente alla ricerca di una bellezza accessibile non potrà resistere a tutti i prodotti must have del momento.