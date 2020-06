Lo avevano chiesto a gran voce i concessionari nei giorni scorsi. Anche le agenzie di pratiche auto, bloccate con la consegna dei vari documenti per trapassi o immatricolazioni di vetture. Da ieri (con uno spazio solo per le agenzie) e da oggi per il pubblico (ma solo su appuntamento concordato precedentemente) è ripresa l’attività del Pra di Como (Pubblico registro automobilistico). E ripartenza senza disagi nè code all’esterno in mattinata.

Ultimo ufficio Pra in Italia a rimettersi in moto – dopo le operazioni di sanificazione e adeguamento alle nuove normative – da oggi riceve (come da comunicazione alla porta) il pubblico solo due mattine alla settimana (martedì e mercoledì dalle 8 alle 12,30). Obbligo di accedere negli uffici solo con protezioni individuali indossate e di pagare solo con bancomat (no carte di credito e poste-pay come da comunicazione). Banditi i contanti. La speranza di tutti è che questa tardiva ripresa possa avere ora benefici anche per chi – come i concessionari – sono fermi da settimane con la consegna delle vetture.