La visita all’Oasi del Baggero, il modo perfetto per iniziare la nostra giornata con la presa diretta. Natura protagonista in un angolo della Brianza comasca. Oggi siamo stati proprio qui per la nostra presa diretta di inizio giornata. Ed è stato un altro spettacolo assieme agli amici della Comotors, alla scoperta di angoli e paesaggi particolari del nostro territorio. L’oasi del Baggero, realizzata anni fa durante gli scavi delle cave (da cui sono sorti due laghetti che si possono ammirare all’ingresso), fa parte del parco regionale della Valle del Lambro.

