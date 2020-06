Una tradizione di Como che oggi – per la prima volta – siamo riusciti a mostrarvi non solo in presa diretta, ma anche da distanza ravvicinata. Allo scoccare del mezzogiorno, infatti, CiaoComo dal vivo dal Carescione di Brunate, lì dove a mezzogiorno – regolato da un orologio preciso al secondo – spara un colpo il cannone che saluta a distanza i comaschi. Li avverte, insomma, che la mattinata è da considerarsi conclusa. E dopo un paio di tentativi a vuoto – durante l’emergenza sanitaria – ecco che oggi il cannone ha sparato (e forte!) in presa diretta. Con il caposervizio a spiegare come è stato caricato e con una vista spettacolare su Como in una giornata senza neppure una nuvola. Mervagliosa davvero.

Grazie ad Atm, proprietaria della funicolare per Brunate (che ci ha portato a metà percorso) ed alla gestione del servizio. A fine mattinata (foto sopra) ci è rimasto anche – da portare rigorosamente in redazione e custodire gelosamente – la cartuccia che ha esploso il colpo di oggi.