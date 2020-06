Fanetti Pd: “La desertificazione della Cultura comasca è preoccupante.Occorrono risposte di qualità”

“Purtroppo una città non può vivere di sola ordinaria amministrazione. Ma questo non è chiaro a chi governa Como dove negli ultimi anni si è verificata una moria sistematica di iniziative culturali azzoppate da bandi in ritardo e dalla mancanza di supporto. Eppure, in questa fase di ripresa così complessa, servono spazi e iniziative che realizzino il pieno potenziale artistico e culturale di Como”. Non ci gira intorno, Stefano Fanetti, capogruppo Pd in Comune a Como, parlando del panorama culturale della città definito “desertificato” da una Giunta senza una visione in proposito e neppure disposta ad ascoltare le istanze che arrivano da operatori e cittadini.



“Troviamo una risposta di qualità ai bisogni dei cittadini che hanno più volte chiesto un’offerta culturale in grado di colmare il deserto creatosi in questi anni – dice il capogruppo che aggiunge – se non lo si vuole fare per il benessere dei cittadini, lo si faccia almeno per il benessere dell’economia locale. Andiamo incontro a un futuro di intenso turismo domestico. Vogliamo continuare a ripeterci di vivere sul lago più bello del mondo o intendiamo dare dei contenuti in grado di attirare visitatori da tutta Italia e dal mondo?”