Vacanze 2020, a Sanremo un’estate sicura all’insegna di tutta la famiglia

Già meta del turismo d’élite nel XIX secolo e capitale del turismo balneare ligure negli ultimi anni, Sanremo è oggi una delle destinazioni del Bel Paese più sicure dove trascorrere l’estate.

Se gli italiani sono alla ricerca di nuovi luoghi, nuovi itinerari, nuove emozioni da vivere con la più alta sicurezza e affidabilità, potranno trovare nella città dei fiori e del Festival della canzone italiana la vacanza ideale per tutta la famiglia.

In linea con le normative prescritte dallo Stato, dalle autorità sanitarie locali e dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, gli operatori del comparto turistico hanno rivisto i loro modelli organizzativi per tutelare clienti e gli stessi lavoratori, hanno risposto con concretezza alle condizioni d’igiene e distanziamento richieste adottando anche soluzioni originali.

Con grande voglia di ripartire dopo lo stop economico imposto dalla pandemia, gli imprenditori sono tornati a investire sul territorio per accogliere nuovamente i flussi turistici offrendo una città bella, accogliente, sicura a misura anche di bambino.

Lo hanno fatto gli associati dell’importante rete di imprese Sanremo On che, nell’obiettivo di promuovere e valorizzare la città oltre ogni confine, hanno ideato una campagna pubblicitaria che vibra sulle note del brano vincitore dell’ultimo Festival, #Sanremofairumore. L’iniziativa, di cui Unogas Energia è main sponsor, ha visto un investimento di circa 70 mila euro e presenta una Sanremo nuova. Una Sanremo dove le misure di prevenzione sono diventate un’opportunità per vivere i suoi spazi in modo inedito, una Sanremo che, appellandosi al senso di responsabilità individuale, invece di imporre divieti propone alternative.

Allo stesso tempo, tuttavia, i vacanzieri più affezionati ritroveranno quella Sanremo che da sempre conquista i turisti di tutto il mondo. Non mancheranno infatti la spiaggia dove fare i tuffi nel sole, la cena con le portate gourmet, lo shopping dei grandi marchi. Quindi alberghi, ristoranti, boutique prestigiose. E ancora, i locali dove fare l’alba, le piazzette, i parchi per i più piccoli. Senza dimenticare le ampie aree pedonali, i giardini e una miriade di servizi per soggiorni benessere in totale intimità.

Affrettati a organizzare le tue vacanze 2020! Una Sanremo sicura ti aspetta senza rinunciare al divertimento e al relax!

Per essere sempre aggiornato sulle novità della città dei fiori segui i profili Facebook e Instagram di Sanremo On.