Troppo traffico in Canturina per il cantiere, sospesi i lavori. Ma si scava in via Muggiò

Traffico aumentato rispetto alle scorse settimane, segno di una ripresa delle attività lavorative e produttive, 2i Rete Gas, d’intesa con il Comune di Como ha deciso di sospendere il cantiere che interessa la via Canturina. Anche oggi si sono formate code in entrambe le direzioni di marcia.

Contestualmente, i lavori di Comocalor lungo la via Muggiò – come conferma la nota di Palazzo Cernezzi – stanno proseguendo senza interruzioni e continueranno anche nel prossimo mese di luglio. Gli uffici stanno rivalutando i percorsi di deviazione per la presenza del cantiere su via Muggiò così da attenuare il più possibile i disagi per residenti e commercianti della zona fino al completamento dell’intervento.