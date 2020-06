Nuovi lampioni sul lungolago Mafalda di Savoia

E’ stato ultimato l’intervento di rifacimento dell’impianto di illuminazione della zona litoranea dei giardini a lago (tratto lungo lago Mafalda di Savoia). Si tratta di un intervento approvato dalla precedente Amministrazione nel dicembre 2015, che non era stato avviato nella sua realizzazione. Gli uffici del settore Reti, su impulso dell’assessore, hanno ripreso di recente la realizzazione dei lavori, completandoli in breve tempo.



Sono stati messi in opera di 34 nuovi punti luce di nuova generazione a led che riqualificano la passeggiata in sostituzione di quelli esistenti, che – a breve – saranno rimossi. La forma dei lampioni è quella già scelta per altre installazioni e condivisa con la Soprintendenza. La spesa totale è di 60 mila euro di cui 40.000 euro per lavori.

Il posizionamento dei pali tiene ha tenuto conto del progetto di riqualificazione dei giardini a lago ed è stato armonizzato con esso. Per questo i due pali più vicini al Tempio Voltiano sono stati collocati al di fuori delle aiuole, senza però creare alcun problema per il transito dei pedoni.



Il nuovo e più efficiente impianto di illuminazione pubblica ha aumentato la luminosità delle zone interessate, migliorando quindi le condizioni di visibilità e sicurezza, riducendo al contempo la potenza richiesta e quindi i consumi, con un risparmio anche economico quantificabile in 1.600 euro all’anno. Infine, l’intervento ha determinato una riduzione delle perdite in rete dal 10% precedente al 5%.