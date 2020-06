Matrimonio solidale: idee di tendenza per il giorno delle nozze

Oggigiorno sono sempre di più coloro che scelgono di organizzare un matrimonio solidale: possiamo dire che si tratta di una vera e propria moda, un’idea senz’altro originale ma anche carica di valore. Scegliere di puntare alla solidarietà in questo giorno così speciale significa conferire alle nozze un significato ancora più profondo e soprattutto spendere il denaro in modo intelligente. Ormai non è certo un segreto: il matrimonio comporta sempre un investimento anche in termini economici e dalla location al rinfresco la spesa è spesso molto elevata.

Se però scegliamo di puntare sulla solidarietà, possiamo avere una gratificazione in più: sapere che i soldi sono stati spesi per fornire un aiuto concreto a coloro che ne hanno più bisogno.

Vediamo quindi come organizzare un matrimonio solidale: dalla scelta delle bomboniere alle partecipazioni, dalla lista nozze alla location.

Bomboniere solidali: un dono sempre gradito

Le bomboniere solidali ormai sono diventate una vera e propria tendenza e gli ospiti le gradiscono moltissimo, proprio perché consapevoli del fatto che il ricavato della vendita viene devoluto in beneficenza. Le associazioni che le producono sono tantissime, ma conviene sempre sceglierne una che sia conosciuta e certificata, onde evitare spiacevoli sorprese o peggio ancora truffe vere e proprie. Tra le più gettonate troviamo le bomboniere solidali nozze di Save The Children, che nel proprio catalogo propone varie alternative: dai sacchetti porta-confetti alle scatoline romantiche ma anche simpatiche pergamene. Provate a dare un’occhiata nel sito ufficiale: sicuramente troverete le bomboniere perfette per il vostro matrimonio ed i prezzi sono davvero onesti.

Partecipazioni solidali: inviti originali

Le associazioni più famose come Save The Children propongono anche delle partecipazioni solidali, quindi potete scegliere di fare del bene, scegliendo degli inviti completamente personalizzati per i vostri ospiti. Una delle più belle ed originali è senza dubbio la Ecolife, realizzata con gli scarti alimentari del kiwi e contenente un cartoncino che, se interrato ed annaffiato, fa germogliare una piantina. Una partecipazione sicuramente gradita ed apprezzata dagli invitati, che fa una bellissima figura e si rivela anche utile in confronto a quelle classiche.

Location solidale: le associazioni locali

Per quanto riguarda la location, se volete organizzare un matrimonio solidale anche da questo punto di vista potete fare qualcosa. Vi basta infatti cercare le associazioni della vostra città che offrono spazi per matrimoni: sicuramente ne troverete e anche in tal caso potrete fare del bene, sostenendo le cooperative sociali per esempio.

Lista nozze solidale: si può sempre fare del bene

Se infine volete proprio che il vostro matrimonio sia solidale al 100% potete anche scegliere di aprire una lista nozze presso un’associazione come Save The Children o altre. Vi basterà contattarla e chiedere di aprire una raccolta fondi, invitando poi i vostri ospiti ad effettuare una donazione; anziché acquistare un regalo per voi. Si tratta senza dubbio di un bellissimo pensiero, carico di valore e di significato. In molti scelgono questa strada perché di fatto non hanno bisogno di nulla e preferiscono donare qualcosa a coloro che effettivamente ne hanno bisogno perchè sono meno fortunati.