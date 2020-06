Tra Juventus e Inter c’è rivalità sportiva, anche molto accesa; i bianconeri in testa al campionato per l’ennesima volta e l’Inter a inseguire in questa estate calcistica alquanto anomala.

Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij calciatori olandesi compagni di squadra in orange, rivali con le rispettive casacche, amici in barca. Sabato si sono concessi una gita sul lago di Como dalle parti di Villa Balbianello e, in costume da bagno, non ci sono maglie e colori a marcare le distanze con buona pace delle tifoserie.

Foto 2 di 2



Ad accompagnare i due atleti le rispettive fidanzate: la bionda modella Annekee Molenaar, compagna di de Light, è l’autrice delle foto postate sul suo profilo Instagram.

(da annekeemolenaar Instagram)

Leggi anche celebrity Elettra Lamborghini romantica sul lago di Como