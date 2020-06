Il Giardino delle Ore, l’associazione erbese che è una compagnia teatrale, ma anche organizzatore di eventi culturali, presenta la rassegna teatrale ArtiGiano giunta alla quarta edizione. Una decina gli appuntamenti tra Erba, Pontelambro e Canzo nel mese di luglio più uno spettacolo in streaming.

“Organizzare questa edizione è stato complicato – spiega Simone Severgnini direttore artistico de Il Giardino delle Ore – Il poco tempo a disposizione e la necessità di adeguarsi alle novità portate da questo stato di emergenza non rendono facile la programmazione di un intero calendario di eventi dal vivo. Ma proprio per questi motivi l’edizione 2020 di ArtiGiano diventa ancora più significativa. Perché il teatro è prima di tutto incontro e comunità. Rischio, ricerca, scoperta. Rito collettivo che racconta noi stessi, il nostro territorio, la nostra storia e la nostra cultura. In un’estate di paure e distanze, ecco che proprio quel rito collettivo, quell’incontro tra me e te assume il proprio ruolo centrale e di scienza della vita. Di arte dell’incontro. Che senso hanno i luoghi che abitiamo? Che senso ha raccontarsi? Se non quello di scoprirsi attraverso l’altro da me? ArtiGiano 2020 vuole essere allora prima di tutto la festa della vita che torna a mostrarsi; senza l’esigenza di diventare rappresentativa, ma consapevole che il suo fluire è tutto ciò di cui l’arte ha bisogno per nutrire l’uomo. Buona estate del teatro”.

Questo il calendario di ArtiGiano 2020

TEATRO LICINIUM – ERBA

Bosco in centro città

27-28 giugno

ore 20:00

LEONARDO, diverso da chi?

di e con Simone Severgnini

scene Filippo Antonio Prina

produzione Il Giardino delle Ore

Uno spettacolo che si concentra su diversità e bullismo nell’era dei social: che racconta la difficoltà di inserirsi, di sentirsi accettato in un momento difficile come l’adolescenza.

04-05 luglio

ore 20:00

NELSON

regia Pino Di Bello

con Marco Continanza

produzione Anfiteatro

Nelson Mandela: dalla sua infanzia agli anni della scuola e la presa di coscienza fino alla condanna al carcere a vita, la sua liberazione e l’elezione a Presidente della Nazione.

PARCO MAJNONI – ERBA

Spettacolo itinerante immersivo

10-11-12 luglio

ore 18:00 – 19:00 – 20:00

UN ALTRO GIARDINO

dall’opera di A. Checov “Il giardino dei ciliegi”

regia S. Severgnini

con gli Allievi del Laboratorio Permanente GDO

Un percorso nella tenuta di famiglia, vera protagonista del Giardino dei Ciliegi di Cechov. Un Altro Giardino è metafora del distacco, così difficile e così salvifico, da un luogo che amiamo. È coraggio di tornare, di accettare la scoperta della novità, di incontrare le anime bianche che abitano intorno a noi.

VILLA MEDA – CANZO

Rassegna teatro e sport

18 luglio

ore 21:00

IN CAPO AL MONDO

di e con Luca Radaelli

alla chitarra Maurizio Aliffi

produzione Teatro Invito

Il passaggio dall’esplorazione in verticale a quella in orizzontale, nel vasto mondo. La celebrità, l’amore, la morte.

19 luglio

ore 21:00

9 e MEZZO

di Simone Severgnini

con Paolo Grassi e Matteo Castagna

produzione Il Giardino delle Ore

Quante volte un errore ci segna la vita? Il calcio si fa metafora della vita, della corsa verso la vittoria e della possibilità di perdere all’ultimo secondo.

VILLA GUAITA – PONTE LAMBRO

Oasi verde signorile

09-16-23 luglio

ore 21:00

INSTABILI EQUILIBRI

con gli Allievi del III° Anno Corso Attori GDO

Tre studi drammaturgici sulla nostra natura di equilibristi tra sogno e realtà; un’occasione per ridere e riflettere su noi stessi e su quanto la storia dell’altro risuoni nella mia.

25-26 luglio

ore 20:00

BRIDGE OF MUSIC

sabato Moriaformaspire

domenica L’Orchestrina delle Ore

Ritorna l’appuntamento estivo con i grandi cantautori della musica italiana e con la musica d’autore del territorio.

DIRETTA STREAMING

Nuove frontiere

03-17-24 luglio

TRE SOLDI IN TRE STREAMING

con gli Allievi del II° Anno Attori GDO

condotti da S. Severgnini

Quando Brecht incontra il contemporaneo: come può opera treatrale adattarsi allo sguardo di internet e sguardo di internet, dove personaggi, storie e pubblico si incontrano virtualmente. Una Web Serie in 3 puntate sull’Opera da Tre Soldi.