Un altro medico in diretta a CiaoComo di mattina dopo quelli del reparto Covid del Sant’Anna. Oggi è stato il primario di pediatria fare tappa nel nostro talk del mattino per spiegare il post-Covid ed anche le tecniche che utilizza da ormai tre anni per interventi – non seri – sui pazienti più piccoli. La sedazione cosciente che si ottiene con una miscela di un gas (Protossido di azoto ed ossigeno) per permettere ai più piccoli di superare interventi non importanti. Tante applicazioni, nessuna controindicazione: già quasi 300 interventi fatti in questi anni