Partenza oggi, si va avanti per tutto luglio ed anche agosto. Conclusione alla prima settimana di settembre. Il centro estivo 2020 di Cantù – con San Paolo e Castello in prima fila per l’organizzazione – ha avuto un avvio nel segno del sole e dell’entusiasmo. I primi piccoli oggi ad allenarsi sui campi, correre e giocare sempre in sicurezza. Per noi Mario Camagni nella presa diretta che ci ha mostrato le curiosità di questa ripartenza per i bimbi dopo un prolungato periodo di blocco per l’emergenza sanitaria. Qui anche i dettagli per chi vuole partecipare alle prossime settimane.

Foto 3 di 3